شوبير يتمنى وجود الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ويحذر من ذلك الأمر

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:10 ص
شوبير
شوبير
أمل الحلفاوي


تمنى الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، رؤية قطبي الكرة المصرية طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية.

وقال شوبير، "اتمنى تأهل الأهلي والزمالك، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد والرجاء الرياضي المغربيين، وأن تقام المباراة في المغرب، حال تأهل قطبي الكرة المصرية".

وواصل، "من الأفضل عدم إقامة مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا في مصر في حال تأهل الأهلي والزمالك، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الشحن والتوتر الزائد بين قطبي الكرة المصرية".

ووجه شوبير رسالة تحذير خشية وقوع كارثة جديدة، حال إقامة مباراة تجمع الأهلي والزمالك، بحضور جمهور، مؤكدا أنه ستحدث مشكلة كبرى، بسبب من وصفهم بمثيري الفتنة.

وأضاف، "نوهت أكثر من مرة قبل حدوث كارثة بورسعيد، بسبب وجود توتر بين الجماهير قبل تلك الواقعة، وهو ما تسبب في سقوط ضحايا".

وتابع،" في الوقت الراهن، هناك من يصر على إثارة الفتنة بين جمهور أكبر ناديين، وهو أمر ينذر بحدوث كارثة جديدة".

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن يلاقي الأهلى نظيره الوداد المغربي بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي خلال شهر سبتمبر المقبل فى نصف نهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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