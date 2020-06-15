كوتينهو يرغب فى العودة لصفوف ليفربول

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:06 ص
كوتينيو
كوتينيو
علي ماهر حلمي


كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب نادي برشلونة الاسباني و المعار هذا الموسم لصفوف نادي باير ميونيخ الألماني يرغب بقوة في العودة لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

وقالت التقارير الصحفية البريطانية أن اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو تواصل مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي شخصيا لإقناعه بقبول عودته الى الأنفيلد وأكد له أنه مستعد لتخفيض راتبه في سبيل العودة إلى ملعب انفيلد مرة أخرى.

وعلي جانب آخر أكد نادي برشلونة انه مُستعد لدفع جزء من راتب النجم الدولي البرازيلي كوتينهو مُقابل بقائه في صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني أو إعارته لفريق آخر هذا الصيف.

يذكر أن كوتينيو قد انضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو.

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