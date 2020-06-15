الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق بطلب من كارتيرون

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:04 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال


يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك فى الحفاظ على قوام الفريق الأساسي للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

وكان الزمالك قد توُج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الاهلي والترجي التونسي وصعد لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

ويرغب كارتيرون فى بقاء حازم إمام الظهير الأيمن للفريق وقائده، وطلب تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأكد حازم إمام عن إقترابه من تجديد تعاقده مع نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن هناك جلسة ستجمعه مع أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك.

وقال اللاعب فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك :" ليس غريبا على النادي أن يحتفظ بأولاده. سأجدد عقدي خلال الأسبوع المقبل مع أمير مرتضى".

وتابع :" أشكر مرتضى منصور للغاية وكذلك أمير مرتضى. أشكر النادي بشدة على هذا التقدير".

واتم :" جددت من قبل مع أحمد مرتضى والآن سأجدد مع أمير مرتضى وهو التجديد الثاني لي مع مرتضى منصور".

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