بعد الفوز على إيبار.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:42 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي


تمكن نادي ريال مدريد، من تحقيق الفوز على نظيره إيبار، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل لريال مدريد كل من توني كروس وسيرجيو راموس ومارسيلو، بينما سجل هدف إيبار الوحيد اللاعب بيدرو بيجاس.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويستعد ريال مدريد لأستضافة فالنسيا يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسبانى.

 وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة.

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