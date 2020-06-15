هالاند يفتح الباب أمام انتقاله لصفوف ريال مدريد









واصل المهاجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم نادي بوروسيا دورتموند تألقه مع فريقه ببطولة الدوري الألماني الممتاز وجذب الأنظار له حيث منح الفريق ثلاث نقاط هامة بعد أن سجل هدفا في الدقيقة 90 أمام فورتونا دوسلدورف.





وقال موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني:" هذه المرة ليست الأولى التي يمنح فيها هالاند ريال مدريد أسبابًا كافية لضمه، ولكن السبب الأهم كان عندما دخل بديلًا في مباراة دورتموند أمام دوسلدورف، وتمكن من جلب النقاط الثلاث لفريقه، بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 95 ويعتبر هذا الهدف القاتل من أكثر الأشياء التي نالت إعجاب المسؤولين في ريال مدريد.





وأضاف الموقع الاسباني:"نادي ريال مدريد في حاجة إلى مهاجم قادر على تغيير النتيجة في أي وقت، مهاجم يبث الخوف والرعب في نفوس الخصوم بمجرد وضع الكرة تحت قدميه مثلما كان رونالدو، ويرى النادي هذه الميزة في هالاند".



