بعد مفاوضات بيراميدز.. الكشف عن حقيقة رحيل النحاس عن المقاولون العرب









نفى مجلس إدارة المقاولون العرب الأنباء المترددة في الآونة الأخيرة حول رحيل عماد النحاس عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذهابه لتدريب بيراميدز.





رحيل النحاس عن المقاولون العرب





وتحدث محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب في تصريحات صحفية أن النحاس مستمر في قيادة ذئاب الجبل، ولن يرحل كما قال البعض.





وواصل:" لا صحة لما يتردد حول توقيع عماد النحاس على عقود تدريب نادي بيراميدز".





وتألق النحاس في قيادة المقاولون العرب في الموسم الجاري، وحقق نتائج مميزة مع الفريق، دفعته لاحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.





عودة النشاط الرياضي في مصر





وفي سياق متصل تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.



