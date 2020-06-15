محمد رمضان الأول ويليه يوسف الشريف في استفتاء "الفجر" اليوم الإثنين 15 يونيو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر الفنان محمد رمضان، استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "البرنس" اليوم الإثنين 15 يونيو.

وحصل محمد رمضان على 1060311صوتًا، بنسبة 46,75%، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.




مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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