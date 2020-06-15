محمد سامي أفضل مؤلف في استفتاء "الفجر الفني" اليوم الموافق الإثنين 15 يونيو

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تصدر المخرج والمؤلف محمد سامي بمسلسل "البرنس"، استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل مؤلف في رمضان 2020، اليوم الموافق الإثنين 15 يونيو.



وجاء محمد سامي عن مسلسل "البرنس" في المركز الأول، حيث حصد 30360صوتًا، مايعادل46,52%، يليه أيمن وتار عن مسلسل رجالة البيت الذي حصد على 20637صوت.



قصة مسلسل "البرنس"



تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.



أبطال "البرنس":



محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي