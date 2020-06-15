الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:58 ص
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي


يحاول النادي الأهلي التعاقد مع نجم جديد من نجوم غريمه التقليدي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع يحيى الدرع نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك ومنتخب مصر في الصيف المقبل.

وكثف مسئولو الأهلي مفاوضاتهم مع يحيى الدرع بشكل كبير حيث قام أحد المسئولين في جهاز كرة السلة بالفريق بالتواصل مع والد اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى الأحمر في الصيف.

وينتهي عقد يحيى الدرع مع نادي الزمالك بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له بعد ذلك التوقيع لأي نادي في الصيف مجانا.

وحاول مسئولو القلعة البيضاء منذ فترة تجديد عقد يحيى الدرع وكان هناك اتفاق بين الطرفين ولكن اللاعب وضع بعض الشروط التي دفعت النادي للتراجع عن قرار التجديد وتوقف المفاوضات.

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