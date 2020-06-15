بعد خضوعه لعملية ناجحة في القلب.. محمد رمضان يوجه رسالة للعاهل المغربي محمد السادس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
لمياء محمد

نشر الفنان محمد رمضان، منذ قليل، صورة على حسابه الخاص عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، جمعته مع العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلًا: "حمدا لله على سلامة جلالة الملك محمد السادس، ربنا يديم عليك الصحة والعافية، ويحفظك لشعبك العظيم ولعائلتك".

وكان الملك محمد السادس قد أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب، منذ ساعات، بمستشفى القصر الملكي بالرباط.

وأصدر القصر الملكي بالرباط بيانًا، جاء فيه أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب، على غرا ر العملية التي أجريت له في عام 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.

وفي سياق آخر يذكر أن شارك محمد رمضان بمسلسل "البرنس" في السباق الرمضاني لهذا العام، وشاركه في البطولة كل من أحمد زاهر، نور، روجينا، علاء زينهم، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، إدوراد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، ونخبة من النجوم الشباب، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية خلال الشهر الكريم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.

وتجدر الإشارة أنه تم الإعلان عن تجسيد محمد رمضان حياة الفنان الراحل أحمد زكي، خلال عمل درامي قوي منتظر في رمضان 2021.

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