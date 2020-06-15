العروض تنهال على "جوهرة" ريال مدريد.. والملكي يُحدد سعر بيعه

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:38 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف


لم يحسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه النهائي بخصوص استعادة جهود لاعبه المغربي أشرف حكيمي المعار إلي نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم المقبل من عدمه حتي الآن، رغم العروض العديدة التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الحالية.

تألق أشرف حكيمي مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم الحالي، جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية التي تسعي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في الوقت نفسه اكدت تقارير صحفية اهتمام نادي ريال مدريد باستعادة خدمات اللاعب لكن لم يتحرك النادي الملكي نحو تحقيق ذلك بشكل رسمي حتي الآن.

وأشارت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أن النجم المغربي على رادار بعض الأندية الأوروبية التي تريد الحصول على خدماته أبرزهم نادي بوروسيا دورتموند الذي يتمسك بالإبقاء على اللاعب ضمن صفوفه بشكل نهائي، بالإضافة لعرضين من بايرن ميونيخ وإنتر ميلان الإيطالي.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن نادي ريال مدريد اشترط الحصول على 60 مليون يورو للموافقة على رحيل "حكيمي" في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المنتظر أن يحسم نادي ريال مدريد مصير اللاعب المغربي بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، سواء بإعادته لصفوف النادي الملكي في الموسم المقبل، أو الموافقة على أحد العروض المقدمة للاعب للرحيل لأحد الأندية التي تسعي للحصول على خدماته.

وخاض "حكيمي" 43 مباراة في الموسم الحالي، واستطاع احراز 9 أهداف وصنع 10 آخرين.

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