شوبير يحذر من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:37 ص
شوبير
شوبير
حسام مجدي


حذر الإعلامي أحمد شوبير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر في حالة صعود نادي الزمالك والنادي الأهلي على حساب الوداد والرجاء.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "أتمىن صعود الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا ولكني أفضل أن تقام المباراة في دولة المغرب وليس في مصر".

وتابع: "من الأفضل ألا يلتقي الفريقان في مصر، خلال الفترة المقبلة، بسبب الشحن والتوتر الزائد بين قطبي الكرة المصرية وأحذر من وقوع كارثة جديدة حال إقامة مباراة تجمع الأهلي والزمالك بحضور جماهيري لأنه ستحدث مشكلة كبرى، بسبب مثيري الفتنة".

وأختتم: "نبهت كثيرا قبل حدوث كارثة بورسعيد بسبب وجود توتر بين الجماهير قبل تلك الواقعة وهو ما تسبب في سقوط ضحايا، في الوقت الحالي هناك من يصر على إثارة الفتنة بين جمهور أكبر ناديين، وهو أمر ينذر بحدوث كارثة جديدة".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي كان قد استقر بشكل كبير على إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والنهائي في شهر سبتمبر القادم حسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة.

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