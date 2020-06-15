ريال مدريد يحدد السعر النهائي لبيع نجم الفريق

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:03 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، قد حدد سعر بيع الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب الفريق الملكي والمعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وتنتهي إعارة أشرف حكيمي مع دورتموند نهاية الموسم الجاري، ولم يحدد ريال مدريد مصيره من عودة اللاعب إلى سانتياجو برنابيو حتى الأن.

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن أشرف حكيمي لديه ثلاث عروض فعليه من كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

وتابعت الإذاعة، أن ريال مدريد لن يستغنى عن حكيمي بأقل من 60 مليون يورو.

وشارك حكيمي من دورتموند هذا الموسم في 43 مباراة، تمكن من تسجيل 9 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

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