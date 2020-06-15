أمير كرارة يوجه رسالة للمخرج بيتر ميمي





وكتب أمير: "حبيبي وأخويا وعشرة السنين ومشوار نجاح كبير.. ربنا يكرمك وتغزو العالم مصل كل عام يا صاحبي بيتر ميمي ومبروك للنجم الكبير كريم عبد العزيز".



يشار إلى أن تامر مرسي، قد أعلن مؤخرا عن تعاقده مع أمير كرارة وأحمد السقا علي المشاركة في نسل الأغراب ، وهو من إنتاج سينرچي ، تأليف وحوار محمد سامي ، وتدور أحداثه في إطار الدراما الصعدية.



جدير بالذكر أن الفنان امير كرارة قدم في رمضان الماضي قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي في مسلسل "الاختيار"، من إخراج بيتر ميمي



حرص النجم أمير كرارة، علي توجيه رسالة للمخرج بيتر ميمي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".