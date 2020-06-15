بإطلالة جذابة.. رنا سماحة تخطف قلوب محبيها





شاركت الفنانة رنا سماحة متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" .وظهرت رنا بالصورة مرتدية تيشرت رصاصي، كما اعتمدت علي الشعر المنسدل علي كتفيها ووضعت ميكب هادئ وجذاب فزادها جمالا.وتستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أستاذ تمثيل" من ألبومها الشهر المقبل، وذلك بعد فترة من تأجيل طرح الألبوم بسبب الظروف التي تمر بها مصر.أغنية "أستاذ تمثيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، من ألحان محمد الفخراني، ومن توزيع زيزو، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.يذكر أن رنا سماحة، شاركت ف السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "جمع سالم" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي حول قضية التبني، وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم الفنانة زينة وريم البارودي ودلال عبد العزيز وميدو عادل وسلوى خطاب وهايدي رفعت.