بصورة نادرة.. بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة زوجها النجم محمود عبد العزيز

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أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى ميلاد زوجها النجم الكبير محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت "بوسي" علي الصورة قائلة: "أجمل حوار في حياتي.. شكرًا جمال أرشيف علي هذه الصورة".



وتفاعل عدد من نجوم الفن معها، فعلقت الفنانة بشرى: "تعيشي وتفتكري"، بينما علقت النجمة نادية الجندي: "الله يرحمه، تعيشي وتفتكري".



وعلق الفنانة ريم البارودي: "الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة"، كما علقت الفنانة فيفي عبده : "الله يرحمه وتعيشي وتفتكري".



