بصورة نادرة.. بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة زوجها النجم محمود عبد العزيز
الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:51 ص
فايقة محمد عادل
أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى ميلاد زوجها النجم الكبير محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "بوسي" علي الصورة قائلة: "أجمل حوار في حياتي.. شكرًا جمال أرشيف علي هذه الصورة".
وتفاعل عدد من نجوم الفن معها، فعلقت الفنانة بشرى: "تعيشي وتفتكري"، بينما علقت النجمة نادية الجندي: "الله يرحمه، تعيشي وتفتكري".
وعلق الفنانة ريم البارودي: "الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة"، كما علقت الفنانة فيفي عبده : "الله يرحمه وتعيشي وتفتكري".