بصورة نادرة.. بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة زوجها النجم محمود عبد العزيز

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:51 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى ميلاد زوجها النجم الكبير محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "بوسي" علي الصورة قائلة: "أجمل حوار في حياتي.. شكرًا جمال أرشيف علي هذه الصورة".

وتفاعل عدد من نجوم الفن معها، فعلقت الفنانة بشرى: "تعيشي وتفتكري"، بينما علقت النجمة نادية الجندي: "الله يرحمه، تعيشي وتفتكري".

وعلق الفنانة ريم البارودي: "الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة"، كما علقت الفنانة فيفي عبده : "الله يرحمه وتعيشي وتفتكري".

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