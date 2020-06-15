أبرز 5 مبادرات لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:50 ص
بوابة الفجر
زينب وهبه
انطلقت هذه الأيام الكثير والعديد من المبادرات في مختلف المحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكانت هذه المبادرات على قدر كبير من الأهمية منها الحملات التوعوية لإرشاد المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها مساعدة وإنقاذ الحالات الحرجة من مرضى كوفيد 19 وتتوحد أهداف هذه المبادرات كلها في هدف واحد وهو مكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وترصد بوابة " الفجر" أبرز 5 مبادرات لمواجهة كورونا في السطور التالية:

1- مبادرة " إرادة شعب الشرقية " التوعوية لمواجهة كورونا:
وأطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مبادرة " إرادة شعب الشرقية "ويُشرف على فريق المبادرة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظة الشرقية وهي عبارة عن حملات توعوية بالمدن والقرى النجوع لتوعية الأهالي بأهداف المبادرة وضرورة إتباع التدابير الوقائية للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مثل توعية الأهالي بارتداء الكمامات والإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي خاصة أثناء عمليات البيع والشراء ونصائح توعوية للمترددين على المصالح الحكومية بالإلتزام بإرتداء الكمامات لمواجهة تداعيات وآثار كوفيد 19.

2- مبادرة "تصميم وتركيب بوابات التعقيم الإلكترونية ":
وأوضح المهندس إبراهيم الغزالي صاحب فكرة مبادرة تصميم وتصنيع بوابات تعقيم لمكافحة العدوى بكوفيد 19 في مدينة الطود شرق محافظة الأقصرأن المبادرة التي قام بها شباب المدينة لمكافحة العدوى بكورونا فازت من أفضل 10 مبادرات شبابية على مستوى الجمهورية وذلك في المسابقة التي قامت بتنظيمها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان " وعي غيرك ".

3- مبادرة " رواد النيل " لتصنيع أجهزة تنفس لمصابي كورونا:
وتحت رعاية البنك المركزي المصري تنفذ جامعة النيل الأهلية مبادرة " رواد النيل " لتصنيع أجهزة تنفس لعلاج الحالات الصعبة من مرضى كوفيد 19 واختارت هذه المبادرة وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا" كشريك في تنفيذ هذا المشروع من ضمن 13 شركة دولية أخرى تم إختيارها من بين 331 شركة من 42 دولة وستمنحها وكالة " ناسا " الأمريكية رخصة تصنيع أجهزة التنفس الصناعي "،VITAL" ويعتبر هذا ثقة دولية في قدرات مبادرة رواد النيل.

4- مبادرة جامعة الفيوم للتبرع بالبلازما من المتعافين من كورونا:
كما أطلقت جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد مبادرة للتبرع بالبلازما من المتعافين من كوفيد 19 لكي يتم بها إنقاذ حالات كوفيد 19 الصعبة طبقًا لأحدث بروتوكولات علاج كورونا، ويتم نقل البلازما في وحدة خاصة في معامل مستشفى الجراحة بالجامعة ويُشرف على ذلك نخبة مميزة من الأساتذة المتخصصين برئاسة الدكتورة شهيرة الشافعي رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بكلية الطب بالجامعة.

5- مبادرة رئيس "الأقصر": " ما تخرجش من بيتك..واحنا حنجيلك " لدعم المعزولين:
ومن المبادرات الهامة لمكافحة فيروس كورونا مبادرة رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف بحسب ما صرح به أنه تم تفعيل مبادرة جديدة بقرار من مجلس المدينة لدعم الأهالي المعزولين منزليًا لخضوعهم لعلاج " كوفيد 19 " والمبادرة بعنوان " متخرجش من بيتك.. واحنا حنجيلك " وصرح رئيس مدينة الأقصر قائلا ً:" "المبادرة هدفها خدمة كافة المواطنين المعزولين منزليًا،وأناشدهم جميعًا اطلبنا ونوصلك علاجك لحد باب البيت".
أبرز 5 مبادرات لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
أبرز 5 مبادرات لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
أبرز 5 مبادرات لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
أبرز 5 مبادرات لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
أبرز 5 مبادرات لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
أبرز 5 مبادرات لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
أبرز 5 مبادرات لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
أبرز 5 مبادرات لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
أبرز 5 مبادرات لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
أبرز 5 مبادرات لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

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