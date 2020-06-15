هل يتولي نجم الأهلي السابق تدريب بيراميدز؟.. تعرف على الحقيقة









انتشرت أنباء قوية خلال الأيام الماضية بخصوص مفاوضات نادي بيراميدز مع نجم الأهلي السابق لتولي القيادة الفنية للفريق السماوي، خلفًا للمدرب الكرواتي أنتي تشاتيتش.





وأشارت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات للتعاقد مع عماد النحاس نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي للمقاولون العرب، للتعاقد معه لتولي تدريب الفريق في الفترة القادمة، بعد النتائج الرائعة التي حققها مع ذئاب الجبل في الفترة الماضية.





ورد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون على أنباء مفاوضات بيراميدز مع عماد النحاس، مؤكدًا أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وأن نجم الأهلي السابق مستمر على رأس الجهاز الفني لذئاب الجبل بالفترة القادمة





وأكد "عادل" في تصريحات إذاعية أن عماد النحاس يرتبط بعقد مع المقاولون العرب حتي نهاية الموسم المقبل، ولا هناك نية لرحيله في الفترة الحالية، مشيرًا إلي أنه ليس الشخصية التي يدخل في مفاوضات لتدريب فريق جديد وهو مرتبط بعقد مع فريق آخر.





وأوضح المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب أن أمر مفاوضات بيراميدز مع عماد النحاس مرفوض تمامًا بالنسبة لإدارة ذئاب الجبل، وكذلك للمدرب، ومسئولي بيراميدز الذين لن يقبلوا بالتفاوض مع مدرب مرتبط مع فريق آخر.





وأكد في ختام تصريحاته أن انتشار هذه الأنباء الغير صحيحة هدفه احداث بلبلة في الفريق وزعزعة استقراره بعد النتائج الجيدة التي حققها هذا الموسم.



