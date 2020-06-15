آخرها إعلان داليا البحيري عن إصابة زوجها.. فيروس "كورونا" يقتحم منازل 4 فنانين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
أعلنت الفنانة داليا البحيري، منذ قليل عن إصابة زوجها بفيروس كورونا، بعد إجراء التحاليل الأزمة لافتة إلى أنها تنتظر أيضا نتجية التحاليل الخاصة بها.

وكتبت داليا البحيري، عبر حسابها الشخصي فيسبوك "أوك...أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب؛ لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة... حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وشجبنا اللي نزل انطلق واتفسَّح... وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا- سبحانه وتعالى-... حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا ڤايروس...ربنا يشفيه ويعافيه يارب".

داليا البحيري، لم تكن أول فنانة تعلن عن إصابة أقربها بفيروس كورونا، حيث أعلن بعض الفنانين عن إصابتهم مؤخرًا.

ويرصد موقع الفجر الفني 4 فنانين أصيبوا بفيروس "كورونا"

رجاء الجداوي
سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد إعلان إصابة الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية يوم 27 رمضان الماضى، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، ثم تدهورت حالتها الصحية ودخلت غرفة العناية المركزة والآن بدأت صحتها في تحسن بعد خروجها الأسبوع الماضي من غرفة العناية المركزة.

كريم قاسم
كما أصيب الفنان كريم قاسم، بكورونا، لكنه أعلن عن ذلك بعدما تم شفائه من الفيروس من خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي.

وقال إنه تردد كثيراً في أن يقوم بهذا الفيديو ولكن هدفه هو أن يؤكد على أن مرض كورونا أو الفيروس مش عيب ويجب أن لا نخفي ذلك الأمر وتبلغ اذا ظهرت عليك الاعراض لمن حولك لكي ياخذوا حظرهم لأن العيب أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر".

إيمان العاصي
كانت من ضمن الفنانين الذين أصيبوا بفيروس كورونا،حيث كشفت عن ذلك من خلال فيديو لها.

وقالت: "النهارده 9 يونيو 2020، اكتشفت إن نتيجة التحليل بتاعي إيجابية يوم الوقفة آخر يوم رمضان، وبعدها عملت تحليل تبع وزارة الصحة طلع سلبي، وده كان يوم 29 مايو، وبعدها عملت 3 تحاليل طلعوا سلبي... في الفترة دي، كلمت كل أهلي وكل الناس اللي خالطتهم عشان يعملوا نتيجة التحليل والحمد لله كلهم طلعوا سلبي، طبعا أهم تحليل بالنسبة لي التحليل اللي تبع وزارة الصحة... أنا فضلت عازلة نفسي لمدة 15 يوم، لأن التحليل اتأخر، بس كنت بعمل تحاليل طول الوقت، وأنا عشت فترة رهيبة من الضغط العصبي"

المطربة رحمة
أعلنت المطربة رحمة، عن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتبت "رحمة": "أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كرونا، والدواء غير موجود في أي مكان وديه صيدليه الأسعاف ولا 105 ولا أي حاجه خالص، من اللي بنسمعها في التليفزيون ديه حقيقه، حسبنا الله ونعم الوكيل".

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