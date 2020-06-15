موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد الجمعة 19/6/2020 والقناة الناقلة





يحل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفاً على ملعب "توتنهام الجديد" بمدينة لندن، لمواجهة السبيرز، في الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ويسعى الفريقان لتحقيق بداية جيدة، بعد توقف النشاط الكروي لأكثر من 3 أشهر، نتيجة تفشي وباء كورونا.









ويأمل مانشستر يونايتد في الفوز ومواصلة الضغط على تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يأمل توتنهام في الفوز والاقتراب من المربع الذهبي.













ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 29 مباراة، بواقع 12 فوز و9 تعادلات و8 هزائم.













بينما يتواجد توتنهام في المركز الثامن برصيد 41 نقطة من 29 مباراة، حققها من 11 فوز و8 تعادلات و10 هزائم.













ويريد توتنهام بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الثأر من هزيمة الدور الأول بملعب أولد ترافورد، حين سقط بهدفين لهدف.









تنطلق المباراة مساء الجمعة 19 يونيو، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بتوفيت القاهرة، العاشرة والربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.











