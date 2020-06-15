محافظ بني سويف يستوقف مخالفي الحظر بالطريق الزراعي: "عليكم الالتزام.. وعلينا مواجهة المرض"

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددًا من القرى بمركزي ببا والفشن خلال خط سير جولته مساء الأحد حيث تابع التزام المواطنين بقرارات الحكومة بحظر التجوال بعد الساعة الثامنة مساءً وقرارات غلق المحال التجارية والعامة لمنع تجمع المواطنين لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.





وأشار المحافظ، إلى أن أجهزة المحافظة تعمل ما في وسعها لمجابهة الفيروس، قائلًا: "إيد واحدة متصقفش عليكم الالتزام بقرارات الدولة وتجنب أسباب العدوى وعلينا بذل قصارى جهدنا لتنفيذ خطة الدولة في مواجهة المرض".





وأثناء خط سيره بالطريق الزراعي "بني سويف المنيا" متجهًا من مدينة بني سويف إلى الفشن وببا، قد استوقفه بعض الحالات المخالفة على الطريق، حيث أمر بسرعة رفع ابعض الإشغالات بالطريق، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مع التأكيد على منع تكرارها والالتزام بقرارات وتوجيهات الحكومة بالحد من التجمعات والالتزام بمواعيد حظر انتقال المواطنين بعد المواعيد المقررة.





ولاحظ المحافظ كشك على الطريق بجوار مقهى، ويوجد حوله تجمع من بعض المواطنين جالسين على كراسي المقهى المجاور، حيث أمر برفع الكراسي، وعدم تكرار تجمع المواطنين أخرى، مع اتخاذ الاجراءات القانونية إذا تكرر ذلك المشهد مرة أخرى، موجهًا رؤساء المدن والقرى بالمرور على مدار الساعة لمتابعة ذلك على طول الطريق والطرق السريعة.





كما زار المحافظ مستشفى الفشن المركزي التي تم تخصيص جزء منها لاستقبال الحالات الإيجابية بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتها بالفيروس حيث رافقه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والمهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن.





وحرص محافظ بني سويف على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، مجيبًا عن استفساراتهم بشأن تداعيات وعلاج كورونا، موجهًا مدير المستشفى باتخاذ الإجراءات الطبية والعلاجية حيال بعض المواطنين المشتبه في إصابتهم بالمرص.



