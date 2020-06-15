برشلونة على أعتاب ضم نيمار

وافق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على رحيل نجمه نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "باريس سان جيرمان يفتحون الباب أمام نيمار للرحيل، وهم على استعداد للتفاوض على بيعه بأقساط، لكن خروج مبابي مستحيل".

وأضافت الصحيفة: "باريس سان جيرمان منفتح على بيع نيمار لبرشلونة بينما يتمسك باستمرار كيليان مبابي وعدم انتقاله إلى فريق ريال مدريد باعتباره مستقبل الفريق".