برشلونة على أعتاب ضم نيمار

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:36 ص
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي

وافق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على رحيل نجمه نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "باريس سان جيرمان يفتحون الباب أمام نيمار للرحيل، وهم على استعداد للتفاوض على بيعه بأقساط، لكن خروج مبابي مستحيل".

 

وأضافت الصحيفة: "باريس سان جيرمان منفتح على بيع نيمار لبرشلونة بينما يتمسك باستمرار كيليان مبابي وعدم انتقاله إلى فريق ريال مدريد باعتباره مستقبل الفريق".

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