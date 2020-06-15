برشلونة على أعتاب ضم نيمار
الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:36 ص
الفجر الرياضي
وافق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على رحيل نجمه نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية:
"باريس سان جيرمان يفتحون الباب أمام نيمار للرحيل، وهم على استعداد للتفاوض
على بيعه بأقساط، لكن خروج مبابي مستحيل".
وأضافت الصحيفة: "باريس سان جيرمان
منفتح على بيع نيمار لبرشلونة بينما يتمسك باستمرار كيليان مبابي وعدم انتقاله إلى
فريق ريال مدريد باعتباره مستقبل الفريق".
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