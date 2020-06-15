برشلونة يتجاهل إنتر ميلان

تجاهل نادي برشلونة الإسباني كلمات ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق والذي لم يستبعد التوقيع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موراتي أن المفاوضات الدائرة لنقل مهاجم النيراتزوري، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إلى البارسا يمكن أن تكون المفتاح لإحضار ميسي إلى فريقه..

ذكرت صحيفة ماركا إلى أن مغادرة ميسي هو سيناريو لا يُفكر فيه أحد في برشلونة، ومن الناحية المنطقية لن يدخل ليونيل أبدًا في عملية تبادل مع لاعب كرة قدم آخر.





وأضافت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكاتالوني يعمل على تجديد عقد قائد الألبيسيليستي، والذي ينتهي في 2021، بالتوازي مع ملف لاوتارو، حيث يريد الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو إحضاره لتكوين فريق قوي وفائز.