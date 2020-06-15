أشرف صبحي: اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قبلت المهمة فى ظروف صعبة





تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقييمه لإنجازات اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.





وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللجنة الخماسية قبلت العمل فى ظروف صعبة وأتمنى لهم التوفيق فى الفترة المقبلة، والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يحسم موقف انتخابات اتحاد الكرة"





وفي صدد أخر، أضاف وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الأوليمبية تحاول إنهاء أزمة اتحاد رفع الأثقال قبل أولمبياد طوكيو خاصة بعد تأجيلها عام كامل.