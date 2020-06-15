بعد أزمة صورة بنات شريف منير.. خالد سليم يهدد باللجوء للقانون ضد المسيئين





عبر الفنان خالد سليم، عن تضامنه مع شريف منير، بعد أزمة صورة بناته الأخيرة، قائلا: " إحنا دايمًا معرضين لنقد الناس معنديش مشكلة انك تتعرضلي بأدب وانا اتقبل ده لكن لما نحط صورة لأهلنا وبناتنا مينفعش نتعرض لإساءة".



وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN": "أنا بعمل بلوكات لكل الناس اللي بتتعدى حدودها ولكن لازم نبدأ نتخذ إجراء قانوني".