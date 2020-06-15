بعد أزمة صورة بنات شريف منير.. خالد سليم يهدد باللجوء للقانون ضد المسيئين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

عبر الفنان خالد سليم، عن تضامنه مع شريف منير، بعد أزمة صورة بناته الأخيرة، قائلا: " إحنا دايمًا معرضين لنقد الناس معنديش مشكلة انك تتعرضلي بأدب وانا اتقبل ده لكن لما نحط صورة لأهلنا وبناتنا مينفعش نتعرض لإساءة".

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN": "أنا بعمل بلوكات لكل الناس اللي بتتعدى حدودها ولكن لازم نبدأ نتخذ إجراء قانوني".

وكان عدد كبير من الفنانين تضامنوا مع شريف منير من خلال التعليقات اللطيفة على صورة بناته داليا البحيري قائلة "بسم الله ماشاء الله حبايبي ملايكة وقمرات ربنا يحميكوويبارك فيكو ولا يهمكو من أي مرضى بيكتبو إي انت أب عظيم وراجل بمعنى الكلمة كلنا في ضهرك يا شريف".

وقالت الفنانة كندة علوش: "قمرات ماشاء الله" والفنانة مايان السيد قائلة "ربنا يخليهوملك" وأيضا ياسمين عبد العزيز وإنجي المقدم.

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