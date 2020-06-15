هاشتاج "ردك أنت فين يا مرتضى" يتصدر تويتر

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:27 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
علي نبوي


تصدر هاشتاج" ردك أنت فين يا مرتضى"موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمشاركة الآلاف من جماهير الكرة المصرية طالبوا فيه رئيس الزمالك بالرد المفصل على تبرعات المستشار تركي آل الشيخ  إلى النادي الأبيض.


وطالب المغردون من نادي الزمالك ورئيسه أن يخرج  لتنفيد وشرح كافة التبرعات والهدايا التي حصل عليها  الزمالك ورئيسه من المستشار تركي الشيخ وهل دخلت خزينة النادي وأن يكون الرد مدعوما بالمستندات وليس بالكلام المرسل.


وقال المشاركون في الهاشتاج أن الأهلي والزمالك أندية مملوكة للدولة وتخضع لأجهزتها الرقابية والإدارية وليست ملكية خاصة وعلى مجلس إدارة الزمالك أن يكشف النقاب عن تبرعات الوزير السعودي  مثلما فعل النادي الأهلي .

وأضاف المغردون في الهاشتاج أن محمود الخطيب قدم شهادات من الجهات الإدارية والرقابية التي تؤكد شفافية عمل مجلسه فيما يخص تبرعات رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية  أثناء تواجده رئيسا شرفيا للنادي تنفي تهمة إهدار المال العام ومخالفة اللوائح والقوانين مضيفين أنه يجب على رئيس الزمالك أن يقدم للرأي العام شهادات مماثلة بشأن التبرعات التي تلقاها من آل الشيخ.



وشدد البعض على ضرورة فتح تحقيق لما حدث في مباراة السوبر المصري السعودي وما تردد من حصول رئيس الزمالك على هدايا عينيه لم تدخل خزينة النادي وطرح نتائج التحقيق للرأي العام فورا .


وكان محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي ظهر أمس السبت في حلقة خاصة عبر شاشة قناة الأهلي شرح خلالها كافة تبرعات وهدايا المستشار تركي أل الشيخ إلى النادي الأهلي  وجاء الرد مصحوبا بالمستندات التفصيلية بالإضافة إلى قرارات حفظ البلاغات وشهادات موثقة من نيابة الأموال العامة  والنائب العام والجهة الإدارية بما يؤكد صحة موقف النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب.

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