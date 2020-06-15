"Dmc" تتصدر استفتاء "الفجر" كأفضل قناة اليوم الأثنين 15 يونيو
الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:50 ص
نادين نجدي
تصدرت قناة "DMC"، في استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الأثنين الموافق 15يونيو، كأفضل قناة عامة، وتليها قناة المحور.
وحصلت قناة DMC على 16864صوتًا، ما يعادل نسبة 38.71% بينما حصلت قناة المحور على 13097 صوتًا، ما يعادل 30,06%.
نبذة عن قناة DMC
دي إم سي (dmc) هي شبكة تلفزيونية مصرية أسسها المهندس طارق إسماعيل.
البرامج التى تذاع عليها
مساء dmc (تقديم: إيمان الحصري وأسامة كمال)، السفيرة عزيزة (تقديم: سناء منصور وياسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبد العزيز وهالة صدقي)، 8 الصبح (تقديم: رامي رضوان )، لعلهم يفقهون (تقديم: خالد الجندي ورمضان عبد المعز).