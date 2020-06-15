رونالدو المُنقذ الوحيد ليوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا









أشارت تقارير صحفية، أن يوفنتوس يستعد لتغيير دور كريستيانو رونالدو، أمام نابولي، في نهائي كأس إيطاليا.





ويلتقي يوفنتوس أمام نابولي في نهائي كأس إيطاليا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما.





وبحسب شبكة "سبورت ميدياست"، فإن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، سوف يعتمد على رونالدو في مركز المهاجم الصريح أمام نابولي.





وتابعت الشبكة، أن ساري قرر الدفع بكريستيانو رونالدو في مركز المهاجم، بسبب الإصابة التي تعرض لها هيجواين ولم يتعافى منها حتى الآن.



