سعد الصغير يتصدر استفتاء "الفجر الفني " كأفضل تتر اليوم الأثنين 15 يونيو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


تصدر الفنان سعد الصغير استفتاء "الفجر الفني" لأفضل تتر مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي،حيث دخل في مواجهة بين سميرة سعيد وأحمد سعد.

وحصل سعد الصغير اليوم الأثنين 15 يونيو على 30363صوت، وهو ما يعادل30,9 %، من نسبة التصويت، بينما جاء أحمد سعد في المركز الثاني عن تتر مسلسل "البرنس"، وحصد على 22.48%.




يشار أن مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري

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