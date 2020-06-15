مرتضى منصور عن استئناف الدوري: كلام فارغ

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:20 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدراة نادي الزمالك الموقف النهائي لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز،بعد التوقف الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك:  الحديث عن عودة مسابقة الدوري الممتاز "كلام فارغ".


وأضاف:"لماذا كل هذا الاصرار على عودة الدوري؟ هل تقلصت حالات الاصابة بكورونا؟".

وواصل:" 14 فريق بالدوري يرفض استئناف المسابقة، فلنترك الأندية الأربعة الأخرى تلعب وحدها".

وأنهى تصريحاته:" مع كلما الاحترام لبيراميدز ولكنه ليس نادي مصري كي يفرض رأيه".

ومن المقرر أن يعقد مسؤولي اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، مجموعة من الجلسات الخاصة مع الأندية على مدار الأيام الثلاث المقبلة لمناقشة الوضع الحالي.

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