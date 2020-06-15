مرتضى منصور عن استئناف الدوري: كلام فارغ

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدراة نادي الزمالك الموقف النهائي لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز،بعد التوقف الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.





وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: الحديث عن عودة مسابقة الدوري الممتاز "كلام فارغ".









وأضاف:"لماذا كل هذا الاصرار على عودة الدوري؟ هل تقلصت حالات الاصابة بكورونا؟".





وواصل:" 14 فريق بالدوري يرفض استئناف المسابقة، فلنترك الأندية الأربعة الأخرى تلعب وحدها".





وأنهى تصريحاته:" مع كلما الاحترام لبيراميدز ولكنه ليس نادي مصري كي يفرض رأيه".



