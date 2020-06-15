تصريحات مهمة من خالد العناني بشأن استئناف السياحة

علق الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على قرار عودة السياحة، قائلًا: إن ما حدث اليوم هو إعلان استعداد مصر لعودة السياحة، موضحًا أن قرار عودة السياحة ليس قرارًا مصريًا، ولكنه قرار الدول الأخرى التي ترسل السائحين، "مصر حريصة ولا تتعجل بفتح السياحة".





وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنهم أعلنوا عودة الطيران لثلاث محافظات سياحية؛ حيث تم اختيار المحافظات السياحية الأقل في إصابات كورونا، حيث سيتم استئناف حركة السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح أول يوليو.





وقال وزير السياحة والآثار: إنهم لديهم طلبات سياحية من أوكرانيا وإيطاليا، متابعًا: "الدول المصدرة للسياحة تسألنا عن الإمكانيات الصحية"، موضحًا أن المحافظات التي قرروا بدء السياحة بها منافسة للأسواق المشابهة.





وأشار إلى أنه سيتم فتح الآثار من بداية يوليو ولكن للمصريين والأجانب المقيمين، وليس لتنظيم الرحلات السياحية، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح أقل المدن السياحية عالميًا، متابعًا: "لن نسمح ببرامج سياحية خارج المدن السياحية الثلاث".





وذكر الدكتور خالد العناني، أنه تم تحريك السياحة الداخلية، موضحًا أن التباعد، التطهير، التعقيم، عدم إقامة أنشطة جماعية، أهم الإجراءات الاحترازية للفنادق لمكافحة فيروس كورونا، متابعًا: "لن نسمح لأي فندق بمخالفة الإجراءات الاحترازية"، معلقًا: "إللي مش هيقدر ميفتحش، وإللي مش هيتعامل مع المصريين ميتعاملش مع الأجانب".





ولفت إلى أن بعض الفنادق ترفض بدء النشاط انتظارًا للسياحة الأجنبية، معلقًا: "المصريين مش أقل من الأجانب"، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات لعودة السياحة بعد توقفها بسبب أزمة كورونا، موضحًا أن التأشيرة مجانًا لأول مرة لمدة 4 أشهر، وتم تخفيض سعر الوقود، وترخيص أسعار المطارات، وتخفيض المناطق الأثرية.





ونوه بأن أسعار السياحة في مصر منخفضة ومنافسة عالميًا، متوقعًا تباطؤ في الحركة السياحية العالمية لفترة، مؤكدًا أنه عندما تتعافى حركة السياحة العالمية ستكون مصر في المقدمة، مضيفًا أن السياحة ستعود ضعيفة، ولكن الالتزام بالضوابط سيجعلها تتعافى، متابعًا: "دورنا طمئنة الدول المصدرة للسياحة عن أوضاعنا الصحية"، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص مكان لعلاج حالات كورونا البسيطة والمتوسطة في كل فندق.





وأوضح أنه سيتم تدريب العاملين في المواقع الأثرية على الضوابط الوقائية لفيروس كورونا.



