مستشار الرئيس يكشف موعد انخفاض أعداد مصابين كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية: إن عقار ريمديسفير قديم ومعروف، ولكنه أصبح ستخدم في علاج مصابي فيروس كورونا، بعد إجراء عليه الكثير من التجارب، ونجاح في تحسين حالات المصابين.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن مصل كورونا التابع لجامعة أكسفورد بات قريبًا للخروج إلى النور، وهناك منافسة عالمية في أنتاج لقاح ضد كورونا، ومن المتوقع اتاحة هذا المصل خلال شهر سبتمبر المقبل.





ولفت إلى أن زياد إصابات كورونا في مصر خلال هذه الحالة كان متوقعًا، وستنخفض أعداد الإصابة بعد ثبات اعداد الإصابة لعدة أيام متتالية.



