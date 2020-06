"اجمدي كده".. رسالة مبكية من حفيدة الفنانة رجاء الجداوي لجدتها

حرصت حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، على رفع الروح المعنوية لجدتها إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ونشرت رضوي، صورة تجمع بينها وبين جدتها الفنانة رجاء الجداوي، وعلقت عليها قائلة:" عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين وقابلنا ملكة الأردن (الملكة رانيا) صدفة وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف، وقفت قدامك وقالتلك I am on of your biggedt fans وبعدين نزلت على ركبتها ليا وقالتلي you should be very proud of your grandmother ".وأضافت"هندي" :" مش سهل إن الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل إني ماكنش فخورة بيكي وأنك تكوني قدوتي، قومي واجمدي وارجعي لأن لسه في كتير نفسي اتعلمه منك، عمري ما هكون زيك عشان أنا قتلتها قبل كدة وبقولها تاني اللي زيك مايجيش مرتين.. يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء واعمل لنا اللي فيه الخير أنت عليم بكل شيء".في سياق متصل أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية يوم 27 رمضان الماضى، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، ثم تدهورت حالتها الصحية ودخلت غرفة العناية المركزة والآن بدأت صحتها في تحسن بعد خروجها الأسبوع الماضي من غرفة العناية المركزة.