توضيح عاجل من مستشار الرئيس بشأن ارتفاع وفيات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية: إن إصابات ووفيات فيروس كورونا مرتفعة، معلقًا: "نحن في مرحلة حادة وشديدة".





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن هناك حالات حادة وشديدة كثيرة تتقدم للعلاج، موضحًا أن ارتفاع الوفيات يعني وجود الكثير من الإصابات الحادة.





وكشف عن أن عدد الوفيات الصادر "الأحد"، تراكمي من الأسبوعين الماضيين، وليس يومي، لافتًا إلى أنه كان هناك حالات حرجة على أجهزة التنفس الصناعي وفي الرعاية المركزة، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات الوفيات تحتاج إلى متابعة دقيقة.



