أحمد موسى لمنتقديه في تونس: "لسه بقول حرروا بلدكم من الإخوان" (فيديو)

رد الإعلامي أحمد موسى، على الحملات الممنهجة ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتقاده للإخواني راشد الغنوشي قائلًا: "هذه الحملات مصدرها الإخوان.. ومش بتهز شعره ليا.. ومازالت بقول حرروا بلدكم من الإخوان الإرهابيين.. زعلانين عشان بقول كده!!... لا هفضل أقول كده لآخر نفس لأن بحب تونس"، مؤكدًا على احترامه للشعب التونسي.





ووجه "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، رسالة إلى كل شخص يدافع عن حزب النهضة في تونس قائلا: "لماذا تدعم الإرهاب، الغنوشي بالنسبة لنا مثل محمد بديع ومحمد مرسي، إحنا عندنا مشاكل مع الإرهاب فقط".





وتابع: "أنا ضد الإرهابيين في أي مكان، أنت فاكر لما تعمل عليا حملة هخاف، نتعامل مع الإخوان على أساس أنهم أعضاء تنظيم".





يذكر أن الإعلامي أحمد موسى تعرض لهجوم من جماعة الإخوان الإرهابية في تونس بعد مساندته للتحركات في مجلس النواب التونسي من أجل إزاحة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.





وقال موسى: "أنا موقفي ثابت ولن يتغير؛ أنا ضد أي إخواني في أي مكان.. لا أتراجع ولن أتراجع ويجب التعامل مع أي إخواني على أنه عضو تنظيمي في الجماعة الإرهابية"، مشيرا إلى أنه "حذر من اغتيال النائبة التونسية عبير موسى بعد أن قامت بفضح حركة النهضة التي يرأسها الغنوشي".



