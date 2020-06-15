أحمد موسى لمنتقديه في تونس: "لسه بقول حرروا بلدكم من الإخوان" (فيديو)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:06 ص
داليا الحسين
رد الإعلامي أحمد موسى، على الحملات الممنهجة ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتقاده للإخواني راشد الغنوشي قائلًا: "هذه الحملات مصدرها الإخوان.. ومش بتهز شعره ليا.. ومازالت بقول حرروا بلدكم من الإخوان الإرهابيين.. زعلانين عشان بقول كده!!... لا هفضل أقول كده لآخر نفس لأن بحب تونس"، مؤكدًا على احترامه للشعب التونسي.

ووجه "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، رسالة إلى كل شخص يدافع عن حزب النهضة في تونس قائلا: "لماذا تدعم الإرهاب، الغنوشي بالنسبة لنا مثل محمد بديع ومحمد مرسي، إحنا عندنا مشاكل مع الإرهاب فقط".

وتابع: "أنا ضد الإرهابيين في أي مكان، أنت فاكر لما تعمل عليا حملة هخاف، نتعامل مع الإخوان على أساس أنهم أعضاء تنظيم".

يذكر أن الإعلامي أحمد موسى تعرض لهجوم من جماعة الإخوان الإرهابية في تونس بعد مساندته للتحركات في مجلس النواب التونسي من أجل إزاحة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.

وقال موسى: "أنا موقفي ثابت ولن يتغير؛ أنا ضد أي إخواني في أي مكان.. لا أتراجع ولن أتراجع ويجب التعامل مع أي إخواني على أنه عضو تنظيمي في الجماعة الإرهابية"، مشيرا إلى أنه "حذر من اغتيال النائبة التونسية عبير موسى بعد أن قامت بفضح حركة النهضة التي يرأسها الغنوشي".

وأكمل الإعلامي قائلًا: "أنا أخاف على الشعوب من جماعة الإخوان الإرهابية؛ فهي تقوم بتدمير البلدان التي تنشط فيها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تونس الفجر الاخوان احمد موسى

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق: هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ حوالي 3 ساعات

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 9 ساعات

لهذا السبب.. وائل الإبراشي يطالب بمعاقبة حمدي فتحي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 18 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مستشار الرئيس يكشف عن تفاصيل لقاح كورونا الجديد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

09:27 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

07:32 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

12:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال