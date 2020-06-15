عاجل.. داليا البحيري تكشف إصابة زوجها بفيروس "كورونا"









كشفت الفنانة داليا البحيري، عن إصابة زوجها بفيروس كورونا، لافتة إلى انه من المقرر أن يخضع للعلاج خلال حجر الصحي.ونشرت البحيري، منشورًا عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "أوك...أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب؛ لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة... حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وشجبنا اللي نزل انطلق واتفسَّح... وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا- سبحانه وتعالى-... حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا ڤايروس...ربنا يشفيه ويعافيه يارب".وأضافت: "إحنا كلنا عملنا مسحات... أنا والأولاد، واللي بيساعدونا في البيت؛ عشان نطمن؛ لأننا كنا مخالطين لحسن... وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل... وربنا يجيب العواقب سليمة يارب".وتابعت" أنا بقول الكلام ده ليه؟؛ عشان أي حد لازم يعمل كده، لازم يقول، وبكل وضوح؛ عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا، ويطمنوا على نفسهم... لأن دي أمانة... والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها... بشكر كل اللي اتكلم يطمن على حسن وعلينا، وآسفة إن احنا مش ملاحقين نرد؛ عشان متكركبين، وبنشوف حنعمل إيه... دعواتكم لحسن بالشفاء العاجل، ودعواتكم لينا إننا نكون بخير، ألف شكر، وربنا يسلمكم جميعا، ويحفظكم من كل شر".