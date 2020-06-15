طبيب بيراميدز يكشف سر إصابات لاعبي النادي الأهلي









كشف محمد شيحة طبيب نادي بيراميدز عن السبب وراء إصابات لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال محمد شيحة، طبيب نادي بيراميدز، إن كثرة الإصابات للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأتي بسبب أرضية ملعب التتش.





وقال شيحة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إصابات لاعبي الأهلي الكثيرة سببها الأكبر هو سوء أرضية ملعب التتش".





وعن كريم نيدفيد، أوضح شيحة: "كريم نيدفيد كان هناك أخطاء في تأهيله ولكن هو الآن اجتاز جزء كبير من برنامجه التأهيلي وأصبح جاهزًا للعودة للتدريبات الجماعية في أقرب وقت".

وقال محمد شيحة، طبيب نادي بيراميدز، إنه ينصح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بتناول بعض المشروبات والمأكولات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقال شيحة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك برنامج غذائي نقوم بإبلاغه إلى لاعبي بيراميدز بخلاف البرنامج التدريبي".





وتابع شيحة: "أنصح اللاعبين دائما بتناول الخضروات دائما بالإضافة إلى تناول المشروبات الساخنة وخاصة الليمون والحلبة واللبن".



