طبيب عالمي يوضح كيفية انتقال كورونا

قال الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر والانعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية: إن هناك أكثر من عامل يؤثر على انتقال فروس كورونا من شخص لآخر.





وأشار "مطر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن السعال هو العامل الأهم في نقل العدوى، مشددا على أهمة التباعد الاجتماع حتى لا تنتقل العدوى من خلال رذاذ السعال.





وأضاف استشاري أمراض الرئة والصدر والانعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، أن العامل الثاني في نقل العدوى هو وجود مجموعة من الأشخاص في مكان مغلق، حيث يمكن أن ينتقل بالتنفس، وأخيرا ينتقل عبر لمس الأسطح الملوثة، مؤكدا أن أكثر شيء فعال في مواجهة الكورونا هو ارتداء الكمامة وغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل.



