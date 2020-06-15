يوفنتوس يجهز مفاجأة لنابولي في نهائي كأس إيطاليا

يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لخوض مواجهة قوية ضد نظيره نابولي يوم الأربعاء المقبل على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما ضمن نهائي كأس إيطاليا.





وتأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا، بعدما تجاوز عقبة فريق ميلان في الدور نصف النهائي للبطولة، بينما صعد فريق نابولي على حساب فريق انتر ميلان.





وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مارويسيو ساري مدرب يوفنتوس يجهز مفاجأة قوية لفريق نابولي في المباراة النهائية، في اطار جهوده لقيادة فريقه لحصد لقب البطولة المحلية.





وأشارت شبكة "سبورت ميدياست" أن ساري قرر تغيير مركز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة النهائية أمام نابولي، بالإعتماد عليه كـ مهاجم صريح بدلًا من مشاركته في مركز الجناح الأيسر والذي اعتاد اللعب به منذ إنضمامه لليوفي.





ويأتي قرار ساري بالدفع بـ رونالدو في مركز المهاجم الصريح لتعويض غياب المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين والذي لم يتعافي من الإصابة التي تعرض لها في عضلات الفخذ خلال الأيام الماضية.





ويعول ماوريسيو ساري على رونالدو في تعويض غياب هيجواين وحل المشكلة الهجومية للفريق في مباراته ضد نابولي، وقيادة الفريق نحو التتويج بكأس إيطاليا يوم الأربعاء.



