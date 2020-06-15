كيف ستعود السياحة في ظل أزمة كورونا؟.. مستشارة الوزير توضح

قالت الدكتورة سهى بهجت، مستشارة وزير السياحة والآثار: إن الوزارة مستعدة لعودة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ حيث سيكون هناك عدة اشتراطات لعودة السياحة، موضحة أن أهم هذه الشروط ألا تزيد النسبة الاستيعابية عن 50%، فضلًا عن تطهير وتعقيم عند وصول السياح إلى الفندق؛ وفي حالة ظهور أي حالة إصابة فسيتم عزلها فى طوابق معينة بالفنادق.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر"، المذاع على قناة cbc""، مساء السبت، إن فكرة إعادة فتح الفنادق لاقت نجاحا كبيرا فى الفترة الماضية، ولم يحدق أي إصابات للنزلاء أو العاملين فى تلك الفنادق، لافتة إلى أنه سيتم زيادة نسبة الإشغالات في الفنادق الفترة المقبلة إلى 50% مع الالتزام الكامل بإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية المقررة من وزاره الصحة.





ونوهت بأن شروط السلامة الصحية التى وضعتها الوزارة للفنادق ستمكن السائح من الاستمتاع بوقته وبالمسافة التي تطمئنه، مع الهدوء والاسترخاء والمرح على شواطئ مصر الخلابة.



