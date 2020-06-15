الدفاع الجديدي يكشف عن موقفه من التعاقد مع أزارو وأزمة الزمالك بشأن أحداد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:36 ص
ازارو
ازارو
محمد جمال


يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه وليد أزارو المهاجم المغربي المعار لفريق الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية. 

وقال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة النادي لم تدخل في مفاوضات من أجل
استعادة المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأكد بلكحل في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم نحسم موقفنا من عودة أزارو ولكن هو لاعب جيد ونتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة".

وتابع: "أعتقد أننا لن ندخل في مفاوضات لاستعادة وليد أزارو، وهو لاعب جيد وأتمنى استمرار تألقه والأداء الجيد الذي يقدمه".

وقال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة النادي المغربي ستواصل التصعيد ضد نادي الزمالك.

وأكد بلكحل في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كلفنا محامي من أجل شكوى نادي الزمالك لدى فيفا بسبب عدم احترامه بنود تعاقده معنا وسنحصل على حقوق النادي قانونيًا".

وأوضح: "تم الفعل اتخاذ إجراءات صارمة ضد نادي الزمالك وسنواصل في التصعيد حتى نحصل على حقوقنا".

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