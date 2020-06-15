والدة الطبيبة المتوفاة بكورونا تبكي على الهواء: "كانت مثالية في كل شيء"

أجهشت كريمة صابر والدة الطبيبة المتوفاة هبة نبيل، بالبكاء الشديد على الهواء، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، وهي تتحدث عن فقد زوجها وابنتها.





وأضافت، أن العدوى انتقلت إلى ابنتها من خلال والدها، موضحة أنها الطبيبة الراحلة كانت تصر على علاج والدها بنفسها وكانت تختلط به بشكل كبير، قائلة: "والدها كان يعاني من مرض السكري ولم يتحمل ومات.. وحالة هبة تدهورت عقب رحيل والدها حتى فارقت الحياة واحتسبها شهيدة عند الله".





ولفتت كريمة صابر، إلى أن ابنتها كانت تحظى بحب وتقدير الجميع، وكانت دكتورة مثالية في علمها ودينها واحترام الآخرين، مستكملة: "إسكندرية كلها صلت عليها صلاة الغائب".





ومن جانبها، قالت الدكتورة هاجر نبيل، شقيقة الطبيبة المتوفاة، خلال اتصال مشترك: "هبة هي صاحبتي ومليش حد في الدنيا غيرها.. وأتمنى من الجميع أن يدعو لها".



