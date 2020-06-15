والدة الطبيبة المتوفاة بكورونا تبكي على الهواء: "كانت مثالية في كل شيء"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أجهشت كريمة صابر والدة الطبيبة المتوفاة هبة نبيل، بالبكاء الشديد على الهواء، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، وهي تتحدث عن فقد زوجها وابنتها.

وأضافت، أن العدوى انتقلت إلى ابنتها من خلال والدها، موضحة أنها الطبيبة الراحلة كانت تصر على علاج والدها بنفسها وكانت تختلط به بشكل كبير، قائلة: "والدها كان يعاني من مرض السكري ولم يتحمل ومات.. وحالة هبة تدهورت عقب رحيل والدها حتى فارقت الحياة واحتسبها شهيدة عند الله".

ولفتت كريمة صابر، إلى أن ابنتها كانت تحظى بحب وتقدير الجميع، وكانت دكتورة مثالية في علمها ودينها واحترام الآخرين، مستكملة: "إسكندرية كلها صلت عليها صلاة الغائب".

ومن جانبها، قالت الدكتورة هاجر نبيل، شقيقة الطبيبة المتوفاة، خلال اتصال مشترك: "هبة هي صاحبتي ومليش حد في الدنيا غيرها.. وأتمنى من الجميع أن يدعو لها".

1618 إصابة جديدة بكورونا.. و91 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا طبيبة متوفية بكورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مستشار الرئيس يكشف عن تفاصيل لقاح كورونا الجديد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وزير الري الأسبق: هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 11 ساعة

لهذا السبب.. وائل الإبراشي يطالب بمعاقبة حمدي فتحي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 7 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. داليا البحيري تكشف إصابة زوجها بفيروس "كورونا"

منذ ساعة الا ربع

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

12:23 ص

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

09:27 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

وزير الري الأسبق: هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

12:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال