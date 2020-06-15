والدة الطبيبة المتوفاة بكورونا تبكي على الهواء: "كانت مثالية في كل شيء"
الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:38 ص
كـسـاب أحـمـد
أجهشت كريمة صابر والدة الطبيبة المتوفاة هبة نبيل، بالبكاء الشديد على الهواء، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، وهي تتحدث عن فقد زوجها وابنتها.
وأضافت، أن العدوى انتقلت إلى ابنتها من خلال والدها، موضحة أنها الطبيبة الراحلة كانت تصر على علاج والدها بنفسها وكانت تختلط به بشكل كبير، قائلة: "والدها كان يعاني من مرض السكري ولم يتحمل ومات.. وحالة هبة تدهورت عقب رحيل والدها حتى فارقت الحياة واحتسبها شهيدة عند الله".
ولفتت كريمة صابر، إلى أن ابنتها كانت تحظى بحب وتقدير الجميع، وكانت دكتورة مثالية في علمها ودينها واحترام الآخرين، مستكملة: "إسكندرية كلها صلت عليها صلاة الغائب".
ومن جانبها، قالت الدكتورة هاجر نبيل، شقيقة الطبيبة المتوفاة، خلال اتصال مشترك: "هبة هي صاحبتي ومليش حد في الدنيا غيرها.. وأتمنى من الجميع أن يدعو لها".
1618 إصابة جديدة بكورونا.. و91 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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