"مفيش هزار".. وزير السياحة يعلن عن ضوابط مشددة في الفنادق السياحية

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر بها نحو 1300 فندق، وحصل 232 فندقا منهم على رخصة تشغيل في الفترة الحالية، وفقا للضوابط الاحترازية التي تم وضعها.





وأضاف "عناني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "الفنادق اللي مش هتلتزم، وهتعمل حفلات جماعية.. هتتقفل"، منوها بأن من لن يلتزم بالإجراءات التي تم تحديدها، فهو يأذي السياحة المصرية، ويعرض سمعتها للخطر.





وأكد أنه لن يكون هناك مجاملة في تطبيق الاجراءات، متابعا: "مفيش هزار.. الفندق اللي هيقعد 8 على الترابيزة مش 6 هيتقفل، والأتوبيس السياحي اللي هيركب أكتر من 25 واحد في أتوبيس 50 فرد، مش هنسمح للشركة انها تستشغل".



