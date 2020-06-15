وزير السياحة: تخصيص مكان لعلاج حالات كورونا في كل فندق (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك تسهيلات لعودة السياحة بعد توقفها بسبب أزمة كورونا، موضحًا أن التأشيرة مجانًا لأول مرة لمدة 4 أشهر، وتم تخفيض سعر الوقود، وترخيص أسعار المطارات، وتخفيض المناطق الأثرية.





وأشار "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن أسعار السياحة في مصر منخفضة ومنافسة عالميًا، متوقعًا تباطؤ في الحركة السياحية العالمية لفترة، مؤكدًا أنه عندما تتعافى حركة السياحة العالمية ستكون مصر في المقدمة.





وأضاف أن السياحة ستعود ضعيفة، ولكن الالتزام بالضوابط سيجعلها تتعافى، متابعًا: "دورنا طمئنة الدول المصدرة للسياحة عن أوضاعنا الصحية"، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص مكان لعلاج حالات كورونا البسيطة والمتوسطة في كل فندق.



