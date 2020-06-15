الزمالك يتمسك بنتائج الموسم الماضي في حالة إلغاء الدوري





ذكرت تقارير صحفية محلية أن مجلس إدارة الزمالك متمسك باعتماد نتائج ترتيب الموسم السابق لمسابقة بطولة الدوري الممتاز في حال إلغاء الموسم الحالي.

ويتمسك مجلس إدارة الزمالك بالمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة في حال إلغاء البطولة خصوصًا وأن الفريق الأبيض تواجد في المركز الثاني في بطولة الدوري في الموسم الماضي.

وأعلن الزمالك عن رفضه للتصريحات الصادرة من مجلس إدارة المقاولون العرب باعتماد الترتيب الحالي لجدول الدوري الممتاز في حال إلغاء الموسم الحالي الذي يسعى للتواجد برفقة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة.