الزمالك يتمسك بنتائج الموسم الماضي في حالة إلغاء الدوري

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:21 ص
الزمالك
الزمالك
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية محلية أن مجلس إدارة الزمالك متمسك باعتماد نتائج ترتيب الموسم السابق لمسابقة بطولة الدوري الممتاز في حال إلغاء الموسم الحالي.
ويتمسك مجلس إدارة الزمالك بالمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة في حال إلغاء البطولة خصوصًا وأن الفريق الأبيض تواجد في المركز الثاني في بطولة الدوري في الموسم الماضي.
وأعلن الزمالك عن رفضه للتصريحات الصادرة من مجلس إدارة المقاولون العرب باعتماد الترتيب الحالي لجدول الدوري الممتاز في حال إلغاء الموسم الحالي الذي يسعى للتواجد برفقة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة.
ويجتل الزمالك في الوقت الحالي المركز الرابع في مسابقة الدوري الممتاز قبل توقف النشاط بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد خلف كلا من الأهلي والمقاولون وبراميدز على الترتيب.

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