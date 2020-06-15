بالأسود.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة هيدى كرم، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".

وظهرت هيدي بالصورة مرتدية شميز أسود، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل، كما وضعت ميكب هادئ وجذاب متناسب مع إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدى كرم، ظهورها في مسلسل "كلبش 3" الذي عرض خلال السباق الرمضاني قبل الماضي 2019، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

أخبار تهمك

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. مستشار الرئيس يكشف عن تفاصيل لقاح كورونا الجديد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ ساعة و 27 دقيقة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 11 ساعة

لهذا السبب.. وائل الإبراشي يطالب بمعاقبة حمدي فتحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. داليا البحيري تكشف إصابة زوجها بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري الأسبق: هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

09:27 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

12:23 ص

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

وزير الري الأسبق: هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

12:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال