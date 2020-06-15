ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها
الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:23 ص
كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن نتيجة المسحة التي أُخذت من والدتها مؤخًا، بعد حقنها ببلازما لشخص متعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وقالت في تصريحات صحفية، إن المسحة ظهرت للأسف الشديد إيجابية للأسف، لافتة إلى أن الأبحاث الخاصة بالبلازما وحقن المرضى بها، أثبتت أثبتت نجاح نسبة 80% مقابل 20% فشل.
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم حقنها ببلزما المتعافيين وذلك عقب دخولها العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية،إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.