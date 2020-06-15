ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها





كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن نتيجة المسحة التي أُخذت من والدتها مؤخًا، بعد حقنها ببلازما لشخص متعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).





وقالت في تصريحات صحفية، إن المسحة ظهرت للأسف الشديد إيجابية للأسف، لافتة إلى أن الأبحاث الخاصة بالبلازما وحقن المرضى بها، أثبتت أثبتت نجاح نسبة 80% مقابل 20% فشل.





يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم حقنها ببلزما المتعافيين وذلك عقب دخولها العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية،إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



