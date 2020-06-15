سيميدو يعرقل صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:13 ص
سميديو
سميديو
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي نيلسون سيميدو نجم برشلونة الإسباني أصبح عائق في طريق النادي الكتالوني الذي حاول حسم أكثر من صفقة من أجل الإستعداد للموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة كان يتمنى أن يكون سيميدو أحد أفضل الخيارات المتاحة للبيع وجمع الأمول في الميركاتو الصيفي إلا أن رحيله بات معقدًا الآن.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة عرض سيميدو على يوفنتوس الإيطالي من أجل إتمام صفقة البوسني ميراليم بيانيتش لا سيما أن السيدة العجوز في حاجة إلى ظهير أيمن لكن الصفقة فشلت بسب عدم موافقة النادي الإيطالي على راتب النجم البرتغالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة عرض خدمات سيميدو أيضًا على مانشستر سيتي ضمن صفقة تبادلية يرتدي خلالها جواو كانسيلو قميص البارسا لكن النادي الإنجليزي قال إنه غير مهتم بضم نجم برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الخيار الوحيد المتاح حاليًا هو إنتر ميلان، حيث يحتاج النيراتزوري للتعاقد مع ظهير أيمن كما أنه يوافق على دفع راتب سيميدو لكن تظل الأزمة في وضع القيمة السوقية لسيميدو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يقدر قيمة سيميدو السوقية بـ41 مليون يورو ويريده إقحامه في صفقة لاوتارو مارتينيز لكن إنتر ميلان يرى أن ذلك أكبر مما يستحقه الظهير البرتغالي.

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