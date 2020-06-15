نادية الجندي تشارك متابعيها صورة لها في صباها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت بصورة في شبابها كما علقت على الصور قائلةَ: "من الصور النادرة اللي بحبها جدًا".

ويذكر أن آخر أعمال نادية الجندى مسلسل "سكر زيادة" والذى عُرض على شاشات MBc في رمضان الماضى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
مسلسل سكر زيادة بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، ومي الغيطي.

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