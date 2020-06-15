رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: تسونامي كورونا أصاب العالم بالتباطؤ الاقتصادي

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن "تسونامي كوفيد – 19" أثر بشدة على عدة قطاعات وأبرزها قطاعات المطاعم وقطاع التجزئة بالكامل الذي يعاني بشدة.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه يجب فتح الأنشطة كالكافيهات والمطاعم، وخاصة أنها تضم عدد كبير من العمالة.





وتابع: "الأمل في انحسار انتشار فيروس كورونا، وعودة الحياة تدريجيًا، لعودة هذه الأنشطة للعمل، وتقدمنا باقتراحات عديدة للحكومة من أجل إعادة فتح المطاعم والمقاهي".





وشدد على ضرورة دعم الدولة لهذه الفئة، مضيفًا:"هذه القطاعات تخلق وظائف عمل متغيرة وكثيرة.. الفيروس أصاب العالم بالتباطؤ الاقتصادي الشديد وأثر على تغير سلوكيات الطلب".



