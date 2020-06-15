رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: تسونامي كورونا أصاب العالم بالتباطؤ الاقتصادي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:33 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن "تسونامي كوفيد – 19" أثر بشدة على عدة قطاعات وأبرزها قطاعات المطاعم وقطاع التجزئة بالكامل الذي يعاني بشدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه يجب فتح الأنشطة كالكافيهات والمطاعم، وخاصة أنها تضم عدد كبير من العمالة.

وتابع: "الأمل في انحسار انتشار فيروس كورونا، وعودة الحياة تدريجيًا، لعودة هذه الأنشطة للعمل، وتقدمنا باقتراحات عديدة للحكومة من أجل إعادة فتح المطاعم والمقاهي".

وشدد على ضرورة دعم الدولة لهذه الفئة، مضيفًا:"هذه القطاعات تخلق وظائف عمل متغيرة وكثيرة.. الفيروس أصاب العالم بالتباطؤ الاقتصادي الشديد وأثر على تغير سلوكيات الطلب".

1618 إصابة جديدة بكورونا.. و91 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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